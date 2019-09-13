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сегодня, 15:50
Цена ОСАГО упадет в разы
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Но только для безаварийных водителей.
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева. В ведомстве рассчитывают, что благодаря новому законопроекту для идеальных водителей цена полиса может снизиться в три-четыре раза и составить около 2,5 тысяч рублей.
- При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции, - считает Моисеев.
Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.
Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 г., а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 г., и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (от 2746 до 4942 руб.) на 40%, а затем на 30%.
Также с 1 января 2020 г. предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн рублей, уточняет ТАСС.
- При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции, - считает Моисеев.
Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.
Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 г., а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 г., и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (от 2746 до 4942 руб.) на 40%, а затем на 30%.
Также с 1 января 2020 г. предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн рублей, уточняет ТАСС.
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