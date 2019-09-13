В России

сегодня, 15:46

Сокращение трудовой недели реально

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#рабочая неделя
Сокращение трудовой недели реально

Но с оговорками и не для всех.

Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. Премьер подчеркнул, что совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснутся и четырехдневной рабочей недели. Эту тему председатель правительства обсудил с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, который предложил вести счет не рабочим дням в неделю, а часам, уточняет ТАСС. Премьер напомнил, что в России принята 40-часовая рабочая неделя, в то время как в ряде стран она гораздо короче. Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В четверг, 12 сентября, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила, что введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно без проведения мониторинга и специальных научных исследований. В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Они считают, что после этого упадет производительность труда, вырастет количество переработок и снизится трудовая дисциплина, дополняет «Лента».
172
#рабочая неделя

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