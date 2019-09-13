Причиной отключения света на Карьере стал обрыв проводов

Вечером 12 сентября на улице Амурская,4 произошел сильный хлопок и вспышка на воздушной линии электропередачи. Об этом в диспетчерскую службу ЛГЭК сообщили местные жители.



Прибывшая на место аварийная бригада ЛГЭК зафиксировала обрыв проводов. При этом без электричества остались улицы Гайдара, Амурская, Промышленная, Нахимова, Тельмана, Балмочных, а также район Быханова сада, Карьера, Студеновского рудоуправления.



Аварийщики приступили к ликвидации аварии и в течение двух часов восстановили электроснабжение большей части отключенного района. С наступлением сумерек работы были приостановлены и продолжились сегодняшним утром. В ходе устранения аварийной ситуации электрики попутно обнаружили и ликвидировали еще два повреждения на сетях. Сегодня в 10:55 электроснабжение было восстановлено полностью.

