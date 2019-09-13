В России
23 минуты назад
Любимица миллионов сгорает от рака
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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» больна.
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Mash. Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Источники сообщают, что актриса попала в больницу еще больше двух недель назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября ее якобы перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.
Врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал Super.ru. Этой же болезнью страдала Жанна Фриске, умершая в 2015 году. Как в случае певицы, актриса заболела после поздних родов. 48-летняя Заворотнюк родила дочь прошлой осенью.
Директор актрисы Марина Потапова отказалась комментировать информацию о диагнозе. «Вы знаете, что я отвечу», — заявила она.
Врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Telegram-канал Super.ru. Этой же болезнью страдала Жанна Фриске, умершая в 2015 году. Как в случае певицы, актриса заболела после поздних родов. 48-летняя Заворотнюк родила дочь прошлой осенью.
Директор актрисы Марина Потапова отказалась комментировать информацию о диагнозе. «Вы знаете, что я отвечу», — заявила она.
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