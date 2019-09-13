В России

31 минуту назад

Собчак приехала в ЗАГС на катафалке

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#свадьба #Собчак
Собчак приехала в ЗАГС на катафалке

Журналист и светская львица вновь выходит замуж.

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке. Видео, где молодожены подъезжают к зданию, в пятницу, 13 сентября, опубликовано в Twitter Пятого канала. После регистрации влюбленные снова сели в катафалк с надписью «Только смерть разлучит нас», на котором подъехали к месту мероприятия. Комментарии журналистам пара давать не стала.

   

Свадьба Собчак и Богомолова состоится в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На торжество было приглашено около трёхсот гостей. Судя по всему, вечер пройдёт в формате фуршета, потому как в ТЦ нет большого ресторана или специального места для празднования свадьбы.

Напомним, что Собчак в этом году развелась с мужем, актером Максимом Виторганом. После этого его стали замечать обществе актрисы Нино Нинидзе.
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#свадьба #Собчак

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