Общество

33 минуты назад

Несколько липецких школ объединят в этом году

4 1153
#образование
Несколько липецких школ объединят в этом году

На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи профильное ведомство представило депутатам горсовета Липецка информацию о реформировании школ и дошкольных учреждений. 


По словам и.о. председателя департамента образования Юлии Паньковик, за текущий год завершено присоединение трех детских садов к школам. Кроме того, реорганизация затронула учреждения дополнительного образования. Чиновники отказались от планов по присоединению школы №28 к лицею №3, поскольку невозможно устранить загруженность учреждений путем объединения ресурсов. Но в школе №28 для учащихся 10-11 классов не смогут обеспечить полноценное профильное образование - в параллели набирается всего один класс. Сейчас рассматривается возможность специализации этой школы на образовательных программах начального и основного общего образования. 

- Начавшийся процесс слияния школы №63 и экологического лицея №66 планируется завершить в декабре 2019 года. Тогда же будет завершена процедура реорганизации школы №32 путем присоединения в школе №15, - заявила Юлия Паньковик. 

- Несколько месяцев назад, когда мы уже рассматривали данный вопрос, департамент образования представил положительный эффект от такой реорганизации, но общими словами. Сегодня часть учреждений уже прошли стадию реорганизации. Какой положительный эффект получен от этого? – поинтересовался депутат Николай Быковских. 

Представитель мэрии пояснила, что подводить какие-то итоги сейчас преждевременно, поскольку реорганизация произошла недавно, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов. 

4 1153
#образование

Комментарии (4)

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СанСаныч

1 минуту назад
Им там в этом департаменте больше заняться нечем, кроме как сливать-разливать?! Половина школ в ужасном состоянии, школьное питание - отстой, учителей замордовали бумагами. Может делом займетесь уже, Паньковик?
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хех

18 минут назад
директора вообще трудно выловить в любой школе,даже несмотря на дни приема .
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Епт

20 минут назад
Короче, 1 директор на 5 школ. Если он нужен, то хрен поймаешь! Как в ЛЭСК - есть вопросы, звони телефонисткам и дождись ответ, что она не юрист и объяснить не может!
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верной дорогой

25 минут назад
процесс оптимизации продолжается
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