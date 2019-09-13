33 минуты назад
Несколько липецких школ объединят в этом году
На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи профильное ведомство представило депутатам горсовета Липецка информацию о реформировании школ и дошкольных учреждений.
- Начавшийся процесс слияния школы №63 и экологического лицея №66 планируется завершить в декабре 2019 года. Тогда же будет завершена процедура реорганизации школы №32 путем присоединения в школе №15, - заявила Юлия Паньковик.
- Несколько месяцев назад, когда мы уже рассматривали данный вопрос, департамент образования представил положительный эффект от такой реорганизации, но общими словами. Сегодня часть учреждений уже прошли стадию реорганизации. Какой положительный эффект получен от этого? – поинтересовался депутат Николай Быковских.
Представитель мэрии пояснила, что подводить какие-то итоги сейчас преждевременно, поскольку реорганизация произошла недавно, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.
СанСаныч
хех
Епт
верной дорогой