В России
37 минут назад
Зеленский выступил против России
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Президент Украины выступил за сохранение санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России. Заявление на эту тему он сделал в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщает ТАСС. Украинский лидер сравнил экономические ограничения с "налогом на поддержание мира". В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё, который также участвует в саммите, отметил неэффективность антироссийских санкций. Он также подчеркнул, что взаимное освобождение заключенных Россией и Украиной является примером успешного сотрудничества двух стран.
Ранее МИД Украины призвал международных партнеров страны усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму 8 сентября, напоминает « Лента». В ведомстве также отметили, что ослабление санкционного давления на Москву «только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям».
США и ЕС начали вводить санкции в марте 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономик. Представители США и ЕС ранее неоднократно давали понять, что в случае реализации Минских соглашений будут сняты только те санкции, которые были введены вслед за событиями на востоке Украины. Санкции, касающиеся непосредственно Крыма, останутся в силе.
Ранее МИД Украины призвал международных партнеров страны усилить давление на Россию в связи с проведением местных выборов в Крыму 8 сентября, напоминает « Лента». В ведомстве также отметили, что ослабление санкционного давления на Москву «только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям».
США и ЕС начали вводить санкции в марте 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономик. Представители США и ЕС ранее неоднократно давали понять, что в случае реализации Минских соглашений будут сняты только те санкции, которые были введены вслед за событиями на востоке Украины. Санкции, касающиеся непосредственно Крыма, останутся в силе.
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