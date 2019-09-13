Общество

43 минуты назад

На улице Пионерской нашли место утечки воды, затопившей гаражи

228
#водоснабжение
На улице Пионерской нашли место утечки воды, затопившей гаражи

Котлован глубиной почти в семь метров выкопали специалисты комплекса водоснабжения ЛГЭК на улице Пионерской в районе Карьера. 

По данным ЛГЭК, порыв произошел на магистральном водопроводе диаметром 600 мм, расположенном на глубине в семь метров.

По словам местных жителей, в конце 1980-х в этой местности активно засыпался лог. Его выравнивали мусором со всей округи. Весь закопанный хлам, до сих пор лежит слоями. Затем возвели гаражи, причем в охранной зоне водовода. А ширина улочки между строениями и частными домами сузилась до пяти метров - в таких стесненных условиях работали энергетики. 

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Кроме того, от гаражей к домам протянуты электрические сети, что тоже создает определенные сложности.  

После проведения всех подготовительных работ будет выполнен ремонт трубы.

Напомним, что начале 11 сентября на улице Пионерской начало затапливать гаражи. Владельцы обратились за помощью в ЛГЭК.
228
#водоснабжение

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