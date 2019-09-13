В России

45 минут назад

Чиновников наказали из-за сбежавшего шпиона

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#шпионаж #Смоленков
Чиновников наказали из-за сбежавшего шпиона

Сотрудник администрации президента легко уехал заграницу.

Бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, отправился в Черногорию с семьей на отдых два года назад вопреки запрету российским чиновникам выезжать в эту страну; поэтому допустившие такой отъезд должностные лица понесли дисциплинарное наказание, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Запрет был введен весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года. Действия чиновников квалифицировали как «безответственность и ослабление контроля», их наказали, а некоторых уволили, сообщил источник.

После того как Смоленков и его семья перестали выходить на связь, родственники забили тревогу, напоминает «Лента». 6 сентября 2017 года было возбуждено дело по статье об убийстве, однако позднее было установлено, что Смоленков уехал в Черногорию, и дело закрыли через несколько месяцев. 9 сентября стало известно, что США вывезли из России своего информатора, который был уволен с должности в администрации президента. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове.

Утверждалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но это не подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информатора вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергея Лаврова из опасений, что американский лидер ненароком раскроет информатора.
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#шпионаж #Смоленков

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