В России

54 минуты назад

Чубайс назвал причины провалов российской экономики

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#Чубайс #экономика
Чубайс назвал причины провалов российской экономики

Глава «Роснано» объяснил ее медленные темпы роста — правоохранительная система.

Ситуация в российской экономике похожа на ту, когда в автомобиле водитель одновременно жмет газ и тормоз. В результате экономика страны «не едет». Такое мнение глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс высказал на Московском финансовом форуме. Его приводит «Интерфакс».

Анатолий Чубайс предложил изменить целеполагание правоохранительной системы, сделав приоритетом для нее защиту частной собственности. По мнению Чубайса, сейчас гражданский и судебный процессы, по сути, подменяются уголовным. При этом Чубайс подчеркнул, что категорически против реформы правоохранительных органов, акцентирует внимание ТАСС.
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#Чубайс #экономика

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