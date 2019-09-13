13 минут назад
«Свершилось!»
Гости инаугурации Игоря Артамонова в социальных сетях делятся своими впечатлениями от церемонии и рассказывают о надеждах и планах на будущее.
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У Липецкой области огромный потенциал! Нужны новый взгляд, новые подходы, новые технологии, чтобы его раскрыть. Уверена, что Игорь Георгиевич Артамонов вместе с командой сумеет это сделать. ⠀ Сегодня прошла церемония вступления в должность. Глава региона четко сказал, что мы не только не сбавим темп работы, набранный за 11 месяцев, но и будем ускоряться! ⠀ #липецк #командаартамонова #меняемлипецквместе #губернаторлипецкойобласти
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