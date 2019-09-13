Общество

27 минут назад

Три новых светофорных объекта появятся на улице Космонавтов

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#дорожное движение #благоустройство
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Три новых светофорных объекта появятся на улице Космонавтов
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка, завершается монтаж одного из трех новых светофорных объектов, которые появятся на улице Космонавтов. Этот светофор будет регулировать поворот на улицу Филипченко. Кроме того, после анализа аварийности было принято решение установить светофор у съезда на второстепенную дорогу в районе дома по адресу ул. Космонавтов, 9/1, и у поворота на улицу Звездную возле дома №37/2 по улице Космонавтов.



Таким образом, безопасность участников движения на улице Космонавтов будут обеспечивать 12 светофорных объектов, работающих на долговечных светодиодах, яркая разметка и заездные карманы, созданные практически на каждой из 16 остановок, расположенных вдоль проезжей части.

В этом году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках контракта на участке от одноименной площади до площади Авиаторов протяженностью 3,4 км, уложили свыше 61 тысячи м2 асфальта. В настоящий момент продолжается ремонт покрытия тротуаров, пешеходных зон, а также монтаж и наладка средств организации дорожного движения.
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#дорожное движение #благоустройство
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Комментарии (2)

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Житель

3 минуты назад
Ещё побольше поставьте светофоров, чтобы бесконечная пробка была от авиаторов до 11 микр. Придурки
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эстакады надо строить,

20 минут назад
многоуровневые развязки, а не светофоры вставлять на каждом шагу.
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