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29 минут назад

Ремонтные работы приостановят движение трамваев

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#транспорт
Ремонтные работы приостановят движение трамваев
В связи с ремонтом сетей наружного освещения трамвайных путей 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 и 27 сентября с 10.20 до окончания работ (ориентировочно до 11.20) будет приостанавливаться трамвайное движение на участке «Кольцо 9 микрорайона – Центральный рынок». При этом рейсы по муниципальному маршруту № 1 «Центральный рынок – ДП6» будут выполняться от остановочного пункта «Кольцо 9 микрорайона».

Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

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#транспорт

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