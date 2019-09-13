Ремонтные работы приостановят движение трамваев

В связи с ремонтом сетей наружного освещения трамвайных путей 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26 и 27 сентября с 10.20 до окончания работ (ориентировочно до 11.20) будет приостанавливаться трамвайное движение на участке «Кольцо 9 микрорайона – Центральный рынок». При этом рейсы по муниципальному маршруту № 1 «Центральный рынок – ДП6» будут выполняться от остановочного пункта «Кольцо 9 микрорайона».



Подробную информацию о временных изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить по телефону единой диспетчерской службы 31-00-82, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.



