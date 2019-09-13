В липецких лесах установлен самый высокий класс пожарной опасности

С 14 сентября в Липецкой области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

Как сообщает управление лесного хозяйства области, это максимальный уровень пожароопасности, при котором возгорания появляются от любого источника огня и распространяются максимально быстро.



Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей области воздержаться от посещения лесов в дни чрезвычайной пожарной опасности.



Сотрудниками управления лесного хозяйства и его структурными подразделениями (лесничествами), совместно с правоохранительными органами будет проводится усиленное патрулирование лесных массивов в круглосуточном режиме по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Особое внимание в этот опасный период уделяется информированию населения о мерах пожарной безопасности, активизации противопожарной пропаганды, выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров.



Управление лесного хозяйства Липецкой области напоминаем, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.



В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

