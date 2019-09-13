Происшествия

47 минут назад

Хулиган «заминировал» школу

1 884
#ложное сообщение #телефонный терроризм
Хулиган «заминировал» школу

Пьяный мужчина жестоко разыграл службы экстренного реагирования.

Грязинский городской суд вынес приговор телефонному террористу. Мужчина признался в том, что из хулиганских побуждений позвонил по номеру в 112 и сорвал о том, что заминирована школа в селе Фащевка.

Ложное сообщение поступило в экстренные службы около полудня 10 мая. По номеру 112 со своего сотового позвонил пьяный подсудимый и сообщил о готовящемся взрыве в здании школы. Специалисты проверили сообщение и не нашли в школе никаких опасных предметов. Прокурор заявил к подсудимому гражданский иск — потребовал оплатить расходы экстренных служб за ложный вызов. Материальный ущерб оценили 4 166 рублей.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и наказал его двумя годами условного срока с аналогичным испытательным. Кроме того, с преступника в пользу Российской Федерации взыщут всю сумму ущерба.
1 884
#ложное сообщение #телефонный терроризм

Комментарии (1)

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Липчанин

25 минут назад
Что-то слабо,так любой с 5000 в кармане развлекаться будет!!
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