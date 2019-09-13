Внедрение бережливого производства как один из векторов развития системы ЖКХ

Фонд капитального ремонта Липецкой области – один из «пилотных» участников проекта «Бережливый регион». Основными задачами данного проекта являются повышение эффективности рабочих процессов; сокращение времени, затрачиваемого на выполнение задач; повышение производительности труда. Что, безусловно, также должно отразиться на качестве и сроках получения услуг для конечного потребителя.

В вопросе внедрения бережливых технологий у Фонда капитального ремонта уже есть первые результаты. Осуществлена реализация приёма обращений граждан через Единую диспетчерскую службу, где все обращения структурированы по формату обращения. В результате значительно сокращен срок ответа, он составляет от 1 до 5 дней рабочих дней по вопросам формирования программы капитального ремонта, учета взносов, до 10 дней по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту. Оставить обращения можно как по телефону горячей линии, так и через официальный сайт Фонда.

На сегодняшний момент в Фонде продолжается работа по картированию рабочих процессов в рамках компетенций отделов. Производственные задачи в результате картирования должны быть четко описаны и визуализированы, учтено затраченное время на каждый процесс. Одной из основных целей картирования является определения и исключения источников потерь временного ресурса.

Одним из генеральных проектов в рамках внедрения бережливого производства является разработка информационно-аналитической системы управления региональной программой капитального ремонта, которая ведется непосредственно на базе Фонда. Данный информационный продукт должен автоматизировать все бизнес процессы регионального оператора по капитальному ремонту, позволить осуществлять автоматическую интеграцию сведений из различных государственных ведомств. В соответствии с планом разработки внедрение программы планируется в 4 квартале этого года.

Отметим, что проект «Бережливый регион», разработанный специалистами госкорпорации «Росатом», стартовал в Липецкой области по инициативе Игоря Артамонова. Проект реализуется в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, способствует снижению бюджетных расходов.





