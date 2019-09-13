Общество
14 минут назад
«Соколы России» заменят «Русских витязей»
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Липецкие летчики покажут авиашоу в Ижевске.
Липецкая пилотажная группа «Соколы России» выполнит демонстрационные полёты над акваторией Ижевского пруда, сообщает мэрия Ижевска. Липецкие летчика покажут авиашоу взамен своих коллег из «Русских витязей», у которых произошла корректировка полетного графика. Начало выступление липецких асов запланировано на 14:00 21 сентября.
Авиашоу липчан пройдет в рамках празднования Дня Оружейника. Одно из ключевых событий этого дня – форум оружейников России. Уже известно, что на него пригласили министра обороны страны Сергея Шойгу.
«Соколы России» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Создана на базе Липецкого авиацентра с целью демонстрации боевых возможностей выпускаемых в России военных самолётов. Единственная пилотажная группа, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.
Напомним, что авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске-на-Амуре вызвало ажиотаж. 24 августа посмотреть выступление липецких пилотов собрались тысячи людей – они приезжали из различных уголков города.
Авиашоу липчан пройдет в рамках празднования Дня Оружейника. Одно из ключевых событий этого дня – форум оружейников России. Уже известно, что на него пригласили министра обороны страны Сергея Шойгу.
«Соколы России» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Создана на базе Липецкого авиацентра с целью демонстрации боевых возможностей выпускаемых в России военных самолётов. Единственная пилотажная группа, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.
Напомним, что авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске-на-Амуре вызвало ажиотаж. 24 августа посмотреть выступление липецких пилотов собрались тысячи людей – они приезжали из различных уголков города.
2 208
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