Общество

14 минут назад

«Соколы России» заменят «Русских витязей»

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#авиашоу #Соколы России
«Соколы России» заменят «Русских витязей»

Липецкие летчики покажут авиашоу в Ижевске.

Липецкая пилотажная группа «Соколы России» выполнит демонстрационные полёты над акваторией Ижевского пруда, сообщает мэрия Ижевска. Липецкие летчика покажут авиашоу взамен своих коллег из «Русских витязей», у которых произошла корректировка полетного графика. Начало выступление липецких асов запланировано на 14:00 21 сентября.

Авиашоу липчан пройдет в рамках празднования Дня Оружейника. Одно из ключевых событий этого дня – форум оружейников России. Уже известно, что на него пригласили министра обороны страны Сергея Шойгу.

«Соколы России» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Создана на базе Липецкого авиацентра с целью демонстрации боевых возможностей выпускаемых в России военных самолётов. Единственная пилотажная группа, которая демонстрирует элементы ближнего воздушного боя на малых высотах в ограниченном пространстве.

Напомним, что  авиашоу пилотажной группы «Соколы России» в Комсомольске-на-Амуре вызвало ажиотаж. 24 августа посмотреть выступление липецких пилотов собрались тысячи людей – они приезжали из различных уголков города.
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#авиашоу #Соколы России

Комментарии (2)

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дык

1 минуту назад
а самолеты не поломают?
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ха

3 минуты назад
А в Липецке не покажут !
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