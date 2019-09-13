Бизнес-леди вновь проиграла суд государству из-за пива

Пока бутылки находились на хранении у некоторых истек срок годности.

Очередной суд проиграла предпринимательница из Липецка, которая судилась с государством из-за конфискованный у нее бутылок пива.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации области, дама из-под полы продавала алкоголь в киоске в переулке Рудном в Липецке. Ее уличили в незаконной торговле, оштрафовали на 20 тысяч рублей и изъяли спиртное.

Товар впоследствии вернули женщине, но у части бутылок пива за время хранения истек срок годности – ни перепродать, ни употребить. Тогда женщина пошла по судам, добиваясь взыскания с управления 7 тысяч рублей ущерба.

Арбитражный суд Липецкой области отказал ей в удовлетворении требований, а на днях аналогичное решение вынес и Воронежский арбитражный суд. Пойдет ли упорная дама дальше и будет ли оспаривать дело о бутылках на 7 тысяч рублей – пока неизвестно.



Фото mimsflorida.com

