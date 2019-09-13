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На «Кросс Нации» открыли электронную регистрацию

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#регистрация #кросс нации
На «Кросс Нации» открыли электронную регистрацию

Застолбить за собой номер можно прямо с дивана.

Управление физической культуры и спорта Липецкой области впервые открыло электронную регистрацию для участников «Кросс Нации». Массовый забег в Липецке стартует в 12 часов 21 сентября на улице Ленина. Предварительная электронная регистрация доступна для участников из Липецка и Ельца. Отправить заявку можно до 19 сентября.

- Мы пробуем это новшество, чтобы участники могли более комфортно пройти регистрацию и гарантировать себе номер на забег. Иногда желающих принять участие в «Кроссе Нации» так много, что номеров хватает не на всех, - рассказали GOROD48 в департаменте физической культуры и спорта Липецка. - Те, кто зарегистрировался предварительно, смогут без проблем получить свой номер перед забегом на площади Ленина. Если зарегистрировавшийся участник не придет, то его номер передадут другому человеку в случае нехватки номеров.

Помимо электронной регистрации остаются и прежние методы: предварительная заявка или получение номера перед забегом. Зарегистрироваться для участия в празднике бега можно с 16 по 20 сентября с 14:00 до 18:00 на базе МБУ «СШОР №5» (ул. Космонавтов, 16Б). В день соревнований регистрация пройдет с 10:30 до 11:30 на улице Ленина. Дополнительную информацию можно получить по телефону 43-10-85, 43-10-03.

Забеги «Кросса наций» пройдут в Липецке на улице Ленина. Участникам кросса предстоит преодолеть дистанции протяженностью в 500 и 1000 метров для женщин и мужчин, соответственно. Первыми на дистанции 500 метров будут состязаться женщины. В 13:00 на старт выйдут мужчины. Им предстоит преодолеть трассу в один километр. Тройка лучших в каждой из возрастных категорий получит кубки, медали, дипломы и памятные призы.
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#регистрация #кросс нации

Комментарии (3)

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Ромз

1 минуту назад
Бегайте за городом не надо создавать помех другим
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Ромз

5 минут назад
Опять перекроют пол города а дворы будут забиты машинами маразм опять Гагарина Терешковой пострадают сколько можно,?????
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куда нести деньги?

6 минут назад
Огласите прайс-лист на участие пожалуйста!
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