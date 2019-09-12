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49 минут назад
Липецкая вечЁрка: красивое мошенничество, чистка кадров и новая система оплаты проезда
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 12 сентября.
«Правоохранители требуют, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей», но красавица-предприниматель не сдается. Хозяйка салона красоты из Задонска уверена, что ей шьют дело из зависти. Создавшая один из лучших в Задонске салон красоты 25-летняя предпринимательница стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану, а также Александру Никонову. Говорят, что желает оставить должность и Вячеслав Щеглеватых, курирующий сферу финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области.
Сегодня мы тестировали новый способ оплаты проезда в городских автобусах – мобильное приложение. Новинке можно поставить 4+, так как есть накладки. «Пока я у входа в автобус ждала ответа сервера, за мной скопилась недовольная очередь из пассажиров: какая-то цаца с телефоном устроила затор! Пожилые люди вообще смотрели на мои манипуляции как папуасы на зеркальце и не могли понять, зачем я тут стою».
Читатели сегодня активно обсуждали то, что к координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция. В полиции обыски у активистов штаба Навального комментировать не стали.
В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану, а также Александру Никонову. Говорят, что желает оставить должность и Вячеслав Щеглеватых, курирующий сферу финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области.
Сегодня мы тестировали новый способ оплаты проезда в городских автобусах – мобильное приложение. Новинке можно поставить 4+, так как есть накладки. «Пока я у входа в автобус ждала ответа сервера, за мной скопилась недовольная очередь из пассажиров: какая-то цаца с телефоном устроила затор! Пожилые люди вообще смотрели на мои манипуляции как папуасы на зеркальце и не могли понять, зачем я тут стою».
Читатели сегодня активно обсуждали то, что к координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция. В полиции обыски у активистов штаба Навального комментировать не стали.
ПОЧЕМУ???