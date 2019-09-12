Новости в instagram

49 минут назад

Липецкая вечЁрка: красивое мошенничество, чистка кадров и новая система оплаты проезда

1 662
#вечерка
Липецкая вечЁрка: красивое мошенничество, чистка кадров и новая система оплаты проезда

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 12 сентября.

«Правоохранители требуют, чтобы я призналась в хищении 300 тысяч рублей», но красавица-предприниматель не сдается. Хозяйка салона красоты из Задонска уверена, что ей шьют дело из зависти. Создавшая один из лучших в Задонске салон красоты 25-летняя предпринимательница стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану, а также Александру Никонову. Говорят, что желает оставить должность и Вячеслав Щеглеватых, курирующий сферу финансов, налогообложения, контроля и регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой области.

Сегодня мы тестировали новый способ оплаты проезда в городских автобусах – мобильное приложение. Новинке можно поставить 4+, так как есть накладки. «Пока я у входа в автобус ждала ответа сервера, за мной скопилась недовольная очередь из пассажиров: какая-то цаца с телефоном устроила затор! Пожилые люди вообще смотрели на мои манипуляции как папуасы на зеркальце и не могли понять, зачем я тут стою».

Читатели сегодня активно обсуждали то, что к координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция. В полиции обыски у активистов штаба Навального комментировать не стали.
1 662
#вечерка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ПОЧЕМУ???

6 минут назад
В Липецке отсутствует льготный проезд для школьников?????
ответить

Еще в рубрике

В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану
#Игорь Артамонов #кадры
208
В новой команде Игоря Артамонова не нашлось места Юрию Тарану

сегодня, 15:36

Общество
Липчанин сорвался балкона при попытке попасть в квартиру дочери
#падение с высоты
11
Липчанин сорвался балкона при попытке попасть в квартиру дочери

сегодня, 11:44

Происшествия
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция
#Фонд борьбы с коррупцией #Алексей Навальный
369
К координатору штаба Навального в Липецке с утра пришла полиция

сегодня, 09:33

Общество
Липецкая вечЁрка: выстрел в лицо, смерть заключенного и «сокольский мясник»
#вечЁрка
15
Липецкая вечЁрка: выстрел в лицо, смерть заключенного и «сокольский мясник»

вчера, 20:19

Новости в instagram
В обычный липецкий двор приехал известный бразильский футболист Сирило (ФОТО)
#Двор #массовый спорт #мини-футбол
34
В обычный липецкий двор приехал известный бразильский футболист Сирило (ФОТО)

вчера, 17:46

Спорт
Обвиняемый в убийстве и расчленении мужа и жены пытается доказать свою невиновность присяжным
#убийство двух лиц
69
Обвиняемый в убийстве и расчленении мужа и жены пытается доказать свою невиновность присяжным

вчера, 10:40

Происшествия