Липчане находили работу за полгода

6,5 месяца составило во втором квартале среднее время поиска работы в Липецкой области — в России безработные тратили на это в среднем 7,2 месяца, сообщает Росстат.

Численность рабочей силы в Липецкой области составила 598 тысяч человек, из которых были заняты 576 тысяч человек, а 22 тысячи - безработные. Уровень занятости составил 59,7%, по этому показателю Липецкая область оказалась на 27 месте в стране.



Среди 22 тысяч безработных мужчин оказалось чуть больше (почти 12 тысяч). Уровень безработицы составил 3,7% против 4,6% общероссийских — это 12 место. Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Москве (1,3%) и Санкт-Петербурге (1,4%), самый высокий — в Ингушетии (26,1%).



Среднее время поиска новой работы составило 6,5 месяца — это 25 место по России. 32,1% устраивались на другом предприятии в срок от 1 до 3 месяцев, свыше года искали новое место 15,9%.



Рабочая неделя для жителей Липецкой области длится в среднем 37,6 часа. Она оказалась чуть короче общероссийской (37,8 часов). Мужчины работали дольше — 38,9 часа, женщины — 36,1 часа. Среди регионов России самая короткая рабочая неделя оказалась в республике Ингушетии (с самым высоким уровнем безработицы) — всего 34,5 часа. Чуть больше рабочее время оказалось в Мурманской области — 35,1 часа, на что повлияло небольшое число рабочих часов женского населения: они трудились в среднем 31,1 часа, мужчины — 38,7 часа. Столько же часов длилась рабочая неделя в Чечне — 35,1 часа (35,5 часа у мужчин и 35 у женщин). Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Еврейской автономной области — 39,5 часа. Чуть меньше оказались заняты в Воронежской и Владимирской областях — по 39,2 часа.



