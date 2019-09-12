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«Вконтакте» запустил сервис знакомств
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Можно купить себе «зелье любви».
«Вконтакте» запустила приложение для знакомств под названием Lovina, его можно скачать в App Store и Google Play, говорится в сообщении социальной сети. Акцент в новом сервисе сделан на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий, пишут «Ведомости». В приложении Lovina нет рекламы, но предусмотрены дополнительные платные возможности: «монеты» (от 35 руб.) позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Кроме того, пользователи приложения могут приобрести «зелье любви» (от 215 руб. в месяц), чтобы увидеть список тех, кому понравился их профиль.
Чтобы начать знакомиться, необходимо войти через аккаунт "ВКонтакте" или по номеру телефона, после чего алгоритм начнет предлагать собеседников. Оценивать профили можно свайпами, как в других сервисах знакомств, пишет «Российская газета». При наличии взаимной симпатии создается чат, который исчезнет автоматически, если в течение 48 часов никто из собеседников не начал общение - не отправил видеоисторию или не инициировал видеозвонок.
Чтобы начать знакомиться, необходимо войти через аккаунт "ВКонтакте" или по номеру телефона, после чего алгоритм начнет предлагать собеседников. Оценивать профили можно свайпами, как в других сервисах знакомств, пишет «Российская газета». При наличии взаимной симпатии создается чат, который исчезнет автоматически, если в течение 48 часов никто из собеседников не начал общение - не отправил видеоисторию или не инициировал видеозвонок.
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