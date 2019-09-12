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8 минут назад
Жених Собчак скинул 18 кг к свадьбе
Пара скоро узаконит свой роман.
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом " Комсомольской правде" рассказала знакомая пары. "Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – сообщила она.
Светская львица Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются связать себя узами брака в пятницу, 13 сентября. Об этом информирует телеграмм-канал Mash. Свадьба Собчак и Богомолова состоится в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На торжество было приглашено около трёхсот гостей. Судя по всему, вечер пройдёт в формате фуршета, потому как в ТЦ нет большого ресторана или специального места для празднования свадьбы.
Напомним, что Собчак в этом году развелась с мужем, актером Максимом Виторганом. После этого его стали замечать обществе актрисы Нино Нинидзе.
Светская львица Ксения Собчак и Константин Богомолов собираются связать себя узами брака в пятницу, 13 сентября. Об этом информирует телеграмм-канал Mash. Свадьба Собчак и Богомолова состоится в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На торжество было приглашено около трёхсот гостей. Судя по всему, вечер пройдёт в формате фуршета, потому как в ТЦ нет большого ресторана или специального места для празднования свадьбы.
Напомним, что Собчак в этом году развелась с мужем, актером Максимом Виторганом. После этого его стали замечать обществе актрисы Нино Нинидзе.