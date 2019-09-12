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11 минут назад

Для огородников и садоводов ввели льготы

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#льгота #сад #огород
Для огородников и садоводов ввели льготы

Депутаты приняли закон в третьем чтении.

Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении, сообщает «Российская газета». Садовое или огородническое объединение не должно будет платить налог на прибыль на платежи, которые вносят в него люди, ведущие хозяйство индивидуально. Законопроектом вводятся налоговые льготы на платежи людей, которые ведут садоводство или огородничество в индивидуальном порядке.

Кроме того, плату индивидуальных садоводов и огородников за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования указанного товарищества предлагается отнести к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и не учитывать при обложении налогом на прибыль.


54
#льгота #сад #огород

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