В России
11 минут назад
Для огородников и садоводов ввели льготы
Депутаты приняли закон в третьем чтении.
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении, сообщает «Российская газета». Садовое или огородническое объединение не должно будет платить налог на прибыль на платежи, которые вносят в него люди, ведущие хозяйство индивидуально. Законопроектом вводятся налоговые льготы на платежи людей, которые ведут садоводство или огородничество в индивидуальном порядке.
Кроме того, плату индивидуальных садоводов и огородников за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования указанного товарищества предлагается отнести к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и не учитывать при обложении налогом на прибыль.
Кроме того, плату индивидуальных садоводов и огородников за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования указанного товарищества предлагается отнести к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и не учитывать при обложении налогом на прибыль.