В России
17 минут назад
Олигарх пожаловался на дорогие кредиты в России
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Миллиардера печалят большие проценты.
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal. К настоящему моменту ГАЗ, как сообщил изданию сам Дерипаска, полностью рассчитался по сделанным ранее на Западе долгам, однако при этом его долг перед Россией вырос до $1,4 млрд.
«В конце концов, есть кредитор на крайний случай и инвестор на крайний случай», — цитирует WSJ Дерипаску.
Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций, пишет РБК.
Дерипаска считает, что "ГАЗ" и другие его предприятия в условиях санкций со стороны США способны держаться на плаву в течение нескольких лет при заимствованиях, обеспеченных российским государством. При этом "Группе ГАЗ" скорее всего придется пойти на увольнения в случае введения против нее дополнительных санкций.
Дерипаска сообщил Wall Street Journal, что предлагал Министерству финансов США снять рестрикции с "ГАЗ" в обмен на отказ предпринимателя от контроля над группой, как это произошло с "Русалом", En+ и "Евросибэнерго". Однако из OFAC (Office of foreign assets control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не поступило никакого ответа на это предложение. "Они и слышать об этом не хотят, их это не интересует", - заметил бизнесмен.
«В конце концов, есть кредитор на крайний случай и инвестор на крайний случай», — цитирует WSJ Дерипаску.
Бизнесмен отметил, что заимствования на внутрироссийском рынке для него, как для лица из санкционного списка, обходятся на 20% дороже, однако благодаря кредитам, полученным при поддержке государства, его бизнес способен годами выдерживать давление американских санкций, пишет РБК.
Дерипаска считает, что "ГАЗ" и другие его предприятия в условиях санкций со стороны США способны держаться на плаву в течение нескольких лет при заимствованиях, обеспеченных российским государством. При этом "Группе ГАЗ" скорее всего придется пойти на увольнения в случае введения против нее дополнительных санкций.
Дерипаска сообщил Wall Street Journal, что предлагал Министерству финансов США снять рестрикции с "ГАЗ" в обмен на отказ предпринимателя от контроля над группой, как это произошло с "Русалом", En+ и "Евросибэнерго". Однако из OFAC (Office of foreign assets control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не поступило никакого ответа на это предложение. "Они и слышать об этом не хотят, их это не интересует", - заметил бизнесмен.
76