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24 минуты назад
Назван МРОТ на 2020 год
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Он составит более 12 000 рублей.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда, сообщает «Российская газета». Законопроект в четверг, 12 сентября, рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).
По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Прожиточный минимум устанавливается по данным за II квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты. Поэтому МРОТ на 2020 году установят на том же уровне. Предположительно, повышение минимальной зарплаты коснется около 4 млн человек, уточняют «Известия».
Напомним, для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.
По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Прожиточный минимум устанавливается по данным за II квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты. Поэтому МРОТ на 2020 году установят на том же уровне. Предположительно, повышение минимальной зарплаты коснется около 4 млн человек, уточняют «Известия».
Напомним, для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.
97