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24 минуты назад

Назван МРОТ на 2020 год

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#МРОТ
Назван МРОТ на 2020 год

Он составит более 12 000 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда, сообщает «Российская газета». Законопроект в четверг, 12 сентября, рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).


По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год, говорится в пояснительной записке. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. Прожиточный минимум устанавливается по данным за II квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты. Поэтому МРОТ на 2020 году установят на том же уровне. Предположительно, повышение минимальной зарплаты коснется около 4 млн человек, уточняют «Известия».

Напомним, для пенсионеров прожиточный минимум равен 9 236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.
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#МРОТ

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