В России
30 минут назад
Россияне перечислили свои «отмазки» перед начальниками
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Работники признались, как врут, чтобы отпроситься с работы.
Около 10% россиян, отпрашиваясь с работы, предпочитают не называть настоящую причину отсутствия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Опрос проводился среди тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу в 304 населенных пунктах.
Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%). Каждый 10-ый сотрудник отпрашивался для решения вопросов, связанных с детьми, будь то выпускной, родительское собрание или посещение утренника в детсаду. Оформление документов и семейные обстоятельства заняли по 5%, а похороны — 3%.
Согласно исследованию, мужчины чаще женщин (11% против 8%) обманывают начальство для ухода пораньше, а молодые люди в возрасте до 24 лет — чаще старших коллег (12% против 8%), уточняет РБК.
При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.
Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%). Каждый 10-ый сотрудник отпрашивался для решения вопросов, связанных с детьми, будь то выпускной, родительское собрание или посещение утренника в детсаду. Оформление документов и семейные обстоятельства заняли по 5%, а похороны — 3%.
Согласно исследованию, мужчины чаще женщин (11% против 8%) обманывают начальство для ухода пораньше, а молодые люди в возрасте до 24 лет — чаще старших коллег (12% против 8%), уточняет РБК.
При этом 83% россиян ответили, что последний раз, чтобы уйти пораньше, называли реальную причину.
98