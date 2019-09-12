В России
36 минут назад
Погода готовит освежающий сюрприз
На Россию идет резкое похолодание.
- Летняя погода продержится только пару дней - дневная температура будет в районе 20-25 градусов. На юге Центрального округа до +28 градусов. Будет солнечно. А уже с 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится - сразу на 6- 8 градусов. Будет лишь 13-18 градусов. В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа - от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. Это уже ниже нормы,- рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
В частности, в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней, пишет РИА Новости. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае – до -2 градусов, в Иркутской области - до -5 градусов. В Красноярском крае ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом.
На юге России летнее тепло пока удержится, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. Температура воды на популярных курортах от 25 до 21 градуса.
В частности, в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней, пишет РИА Новости. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае – до -2 градусов, в Иркутской области - до -5 градусов. В Красноярском крае ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом.
На юге России летнее тепло пока удержится, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. Температура воды на популярных курортах от 25 до 21 градуса.