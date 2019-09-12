В России

36 минут назад

Погода готовит освежающий сюрприз

121
#похолодание #осень #прогноз
Погода готовит освежающий сюрприз

На Россию идет резкое похолодание.

- Летняя погода продержится только пару дней - дневная температура будет в районе 20-25 градусов. На юге Центрального округа до +28 градусов. Будет солнечно. А уже с 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве, дневная температура резко понизится - сразу на 6- 8 градусов. Будет лишь 13-18 градусов. В воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере Центрального округа - от трех до восьми тепла. Днем 11-17 градусов. Это уже ниже нормы,- рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В частности, в Москве температура снизится до 13-18 градусов, а на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней, пишет РИА Новости. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях на выходных придут ночные заморозки до -1 градуса, в Приморском крае – до -2 градусов, в Иркутской области - до -5 градусов. В Красноярском крае ожидаются дожди, в горах — с мокрым снегом.

На юге России летнее тепло пока удержится, днем температура воздуха прогреется до +30 градусов. Температура воды на популярных курортах от 25 до 21 градуса.
121
#похолодание #осень #прогноз

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#соцсети
«Вконтакте» запустил сервис знакомств

1 минуту назад

В России
Жених Собчак скинул 18 кг к свадьбе
#Собчак #свадьба
Жених Собчак скинул 18 кг к свадьбе

6 минут назад

В России
Для огородников и садоводов ввели льготы
#льгота #сад #огород
Для огородников и садоводов ввели льготы

11 минут назад

В России
Олигарх пожаловался на дорогие кредиты в России
#кредит
Олигарх пожаловался на дорогие кредиты в России

16 минут назад

В России
Курс доллара упал ниже 65 рублей
#курс #валюта #биржа
Курс доллара упал ниже 65 рублей

19 минут назад

В России
Назван МРОТ на 2020 год
#МРОТ
Назван МРОТ на 2020 год

23 минуты назад

В России