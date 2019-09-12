В России

42 минуты назад

Путин прилетел в Дагестан

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#Дагестан #Путин #чеченская война
Путин прилетел в Дагестан

Президент принял участие в акции памяти.

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы, сообщает REGNUM. Из аэропорта глава государства отправился в Ботлих. После возложения цветов Путин в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами, а потом они сфотографировались на память. Собравшиеся около памятника проводили его аплодисментами.

Ботлих - самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тысяч жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС РФ, пишет РИА Новости. В Ботлихском районе в эти дни, как и во всем Дагестане, отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, вторгшихся в республику. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

В апреле ФСБ задержала двух бывших боевиков банды Басаева — Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова, их подозревают в посягательстве на жизнь военнослужащих при нападении на Дагестан. В мае Верховный суд Дагестана приговорил другого участника банды Ризвана Муласанова к 13 годам колонии строгого режима за причастность к вооруженному мятежу на территории Новолакского района, напоминает РБК.
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#Дагестан #Путин #чеченская война

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