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48 минут назад
МИД высказался о начале ядерной войны
Чиновник оценил возможность противостояния вооружений.
Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, "действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными". "Они (западные страны -) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - заявил Рябков.
Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией могут быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. Эксперт в беседе с РИА Новости подчеркнул, что именно непреднамеренный ядерный конфликт наиболее вероятен, так как ни одна из сторон не развяжет ядерную войну в надежде победить: обе знают, что победить в ядерной войне нельзя.
Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, "действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными". "Они (западные страны -) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - заявил Рябков.
Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией могут быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов. Эксперт в беседе с РИА Новости подчеркнул, что именно непреднамеренный ядерный конфликт наиболее вероятен, так как ни одна из сторон не развяжет ядерную войну в надежде победить: обе знают, что победить в ядерной войне нельзя.