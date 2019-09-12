45-летний пассажир «ВАЗа» погиб при столкновении автомобиля с лосем

За прошедшие сутки в Липецкой области получили травмы семь человек, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 сентября в Задонском районе на трассе Орел-Тамбов 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» сбил лося. В результате столкновения автомобиля с животным погиб 45-летний пассажир «ВАЗа», получила травмы и была госпитализирована в ГУЗ «Городская больница № 4» Липецка 47-летняя пассажирка машины. Животное погибло.



В селе Троекурово Лебедянского района 28-летний водитель «Фольксваген-Транспортер» допустил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.



В Лебедянском районе на дороге Лебедянь-Большой Верх-Яблонево 56-летний водитель автомобиля «Датсун», по предварительным сведениям, совершая обгон грузовика, сбил 66-летнего велосипедиста. Мужчина госпитализирован в ГУЗ «Лебедянская МРБ».



В Липецке на улице Ленина 53-летний водитель «Форда Транзит» допустил столкновение с автомобилем «Рено Меган» под управлением 28-летнего водителя. В аварии острадал водитель «Рено», он госпитализирован в ГБ №4.



За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1644 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1248 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.