35-летний липчанин сообщил о бомбе в баре «Дрова» из-за ссоры с его посетителем

Приговором Советского районного суда Липецка 35-летний житель города признан виновным в заведомо ложном сообщении о теракте.

Как установлено материалами уголовного дела, 4 июля этого года липчанин сообщил в полицию о готовящемся взрыве в баре «Дрова».

Для проверки сообщения к бару выехали наряды экстренных служб. Бомбу они не нашли.

По факту заведомо ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия хулиган признал свою вину, пояснив, что в тот день он поссорился с одним из посетителей бара. Разозлившись, он решил сообщить о том, что в «Дровах» заложена бомба, чтобы приехали сотрудники полиции и разогнали всех посетителей бара.

Учитывая, что на иждивении подсудимого имеется малолетний ребенок, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд согласился с позицией обвинения и назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.