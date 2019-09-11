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35-летний липчанин сообщил о бомбе в баре «Дрова» из-за ссоры с его посетителем
Приговором Советского районного суда Липецка 35-летний житель города признан виновным в заведомо ложном сообщении о теракте.
Для проверки сообщения к бару выехали наряды экстренных служб. Бомбу они не нашли.
По факту заведомо ложного сообщения о теракте было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия хулиган признал свою вину, пояснив, что в тот день он поссорился с одним из посетителей бара. Разозлившись, он решил сообщить о том, что в «Дровах» заложена бомба, чтобы приехали сотрудники полиции и разогнали всех посетителей бара.
Учитывая, что на иждивении подсудимого имеется малолетний ребенок, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд согласился с позицией обвинения и назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
пранкер Лексус