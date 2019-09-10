Общество

39 минут назад

Жители Добровского района знали, что пьют «паленую» водку и все равно ее покупали

4 350
#Алкоголь #контрафакт
1
Жители Добровского района знали, что пьют «паленую» водку и все равно ее покупали

Предпринимателю теперь грозит штраф до 1 миллиона рублей.

В продуктовом магазине села Малый Хомутец обнаружили контрафактный алкоголь.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, в ходе рейда сотрудников этого ведомства и прокуратуры Добровского района в магазине изъели 28 бутылок водки. Все бутылки были без акцизных марок, то есть торговцы даже не пытались скрыть, что торгуют «левой» продукцией. Удивительно и поведение местных жителей: они знали, что продукция «паленая», но все равно ее покупали, рискуя здоровьем.

- В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, что повлечет наложение штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, - сообщили в управлении потребрынка.

Фото vixgo.biz

4 350
#Алкоголь #контрафакт
1

Комментарии (4)

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Мишаня

4 минуты назад
Барыга давно отбил эти деньги
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Любитель Бухнуть

24 минуты назад
Нас этим всё равно не напугаешь! Мы, как пили, так и будем пить! Ха-ха-ха...
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Первый нах

26 минут назад
Может просто акциз снизить?
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Первых нах

30 минут назад
Удивительно и поведение местных жителей: они знали, что продукция «паленая», но все равно покупали. Рискуя здоровьем.
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