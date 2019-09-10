Погода в Липецке

45 минут назад

В Липецкой области будет безветренно и до +28

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#жара
В Липецкой области будет безветренно и до +28

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона -  сохранится теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.

11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов.

 
183
#жара

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