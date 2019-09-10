45 минут назад
В Липецкой области будет безветренно и до +28
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона - сохранится теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.
11 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 0 градусов.