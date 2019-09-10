Общество

сегодня, 09:45

Среди креативных школьников и студентов разыграют отпуск на море

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#конкурс #социальная реклама #туризм
Среди креативных школьников и студентов разыграют отпуск на море

Для участия в конкурсе нужно записать социальную рекламу.

Городской дворец молодежи «Октябрь» и департамент культуры и туризма Липецка запустили совместный творческий конкурс «Место встречи — Липецк». Соревнование креативных идей состоит в том, чтобы создать яркую социальную рекламу с призывов приезжать в Липецк. Конкурс рассчитан на молодежь, его главный приз — путевка на море.

- Конкурс стартовал всего несколько дней назад, и пока нам не поступил ни одной заявки. Он проводится впервые.Социальную рекламу «Место встречи — Липецк» могут снять школьники и студенты. Предусмотрено участие обучающейся молодежи в возрасте от 15 до 21 года. Можно создавать и коллективные работы, но, в случае победы, встанет вопрос как делить главный приз. Это — путевка на Черное море на одно лицо. Победитель конкурса сможет отправиться туда уже в этом году, - рассказала GOROD48 методист отдела по связям с общественностью Дарья Рогова.

Свои работы — ролики — можно присылать на электронную почту bd_lipetsk@mail.ru до 26 сентября. Видео про Липецкие красоты можно снять и на мобильный телефон, и на профессиональную камеру. Жюри будет оценивать качество видеоряда, полноту раскрытия темы, эмоциональный настрой ролика и его оригинальность. Все свои работы авторы также должны разместить в своих соцсетях, так что ролики смогут увидеть не только члены жюри. Но «лайки» и репосты при определении победителя учитывать не будут. Итоги конкурса будут известны до начала октября.
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#конкурс #социальная реклама #туризм

Комментарии (1)

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ттт

сегодня, 09:57
не очень как то - заманить людей в Липецк ради возможности свалить из него ....
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