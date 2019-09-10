Оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «Ладу Гранта»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 сентября в Тербунах от грузовика «КамАЗ» оторвался прицеп, который выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя.



В аварии пострадал 33-летний пассажир «Гранты», его доставили в ГУЗ «Тербунская», после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.



В Липецке на улице Циолковского 20-летний водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летней женщины. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в БСМП №1, госпитализирован.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1520 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 70. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1223 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.







