Общество

29 минут назад

Оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «Ладу Гранта»

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#полиция #отставки
Оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «Ладу Гранта»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 сентября в Тербунах от грузовика «КамАЗ» оторвался прицеп, который выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя.

В аварии пострадал 33-летний пассажир «Гранты», его доставили в  ГУЗ «Тербунская», после оказания помощи назначено амбулаторное лечение.

В Липецке на улице Циолковского 20-летний водитель мотоцикла допустил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 42-летней женщины. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в БСМП №1,  госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1520 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 70. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1223 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



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#полиция #отставки

Комментарии (1)

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мда

14 минут назад
Одни обезьяны на грузовиках.... Раньше цепи страховочные делали водилы.
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