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27 минут назад

«Чиж & Ко» поблагодарили липчан за теплый приём

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#концерт #шоу

А зрители говорят музыкантам спасибо за чудесный концерт.

Накануне в областном центре культуры состоялся концерт группы «Чиж & Ко». Музыканты приехали в Липецк в рамках своего юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива. На концерте «Чиж & Ко» исполнили свои хиты, многим из которых подпевал зал. Покидая наш город, музыканты поблагодарили липчан за теплый прием. Зрители, в свою очередь, благодарят «Чиж & Ко» за чудесный вечер.











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#концерт #шоу

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