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Липецкая вечЁрка: интервью губернатора, ночной дебош и победа коммунистов

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: интервью губернатора, ночной дебош и победа коммунистов

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 9 сентября.

По итогам обработки 100% голосов главой региона с большим отрывом от ближайшего соперника стал выдвинутый "Единой Россией" врио главы администрации области Игорь Артамонов, за которого проголосовало 67,27 % липчан, или 294 758 человек. Победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам. Беседа с губернатором – здесь.

Ночью в Липецке повредили автомобили и разбили стекло в аптеке. На место выехали сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний липчанин. В его биографии были такие уголовные статьи, как незаконный оборот наркотиков. Мужчина при совершении преступлений находился в неадекватном состоянии, в принципе, как и в этот раз.

«Единороссы» проиграли выборы коммунистам. По результатам вчерашних довыборов в Липецкий городской Совет депутатов по двум округам победу одержали кандидаты от КПРФ. Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.


Странно, но Липецк остался за бортом рейтинга городов с красивыми женщинами. Топ-10 городов России составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. В топ-20 вошли представительницы Воронежа, Ялты и Севастополя.
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#вечЁрка

Комментарии (5)

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Александр

9 секунд назад
Как можно насчитать 294 тысячи липчан на выборах? Нас за клинических дебилов принимают видимо.
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Липчанин

2 минуты назад
Устроили очередную трату бюджетных денег, результат был определен гораздо раньше. Продали область сбербанку.
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Саша

15 минут назад
* ОБЛОСТИ
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Вв

21 минуту назад
паша путилин, согласен!!!
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паша путилин

43 минуты назад
теперь липецку кранты.
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