Новости в instagram
сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: интервью губернатора, ночной дебош и победа коммунистов
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 9 сентября.
По итогам обработки 100% голосов главой региона с большим отрывом от ближайшего соперника стал выдвинутый "Единой Россией" врио главы администрации области Игорь Артамонов, за которого проголосовало 67,27 % липчан, или 294 758 человек. Победитель губернаторских выборов дал первое после окончания избирательной кампании интервью, в котором нашлось место и шутке, и прибаутке, и многим серьезным вещам. Беседа с губернатором – здесь.
Ночью в Липецке повредили автомобили и разбили стекло в аптеке. На место выехали сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний липчанин. В его биографии были такие уголовные статьи, как незаконный оборот наркотиков. Мужчина при совершении преступлений находился в неадекватном состоянии, в принципе, как и в этот раз.
«Единороссы» проиграли выборы коммунистам. По результатам вчерашних довыборов в Липецкий городской Совет депутатов по двум округам победу одержали кандидаты от КПРФ. Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.
Странно, но Липецк остался за бортом рейтинга городов с красивыми женщинами. Топ-10 городов России составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. В топ-20 вошли представительницы Воронежа, Ялты и Севастополя.
Ночью в Липецке повредили автомобили и разбили стекло в аптеке. На место выехали сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний липчанин. В его биографии были такие уголовные статьи, как незаконный оборот наркотиков. Мужчина при совершении преступлений находился в неадекватном состоянии, в принципе, как и в этот раз.
«Единороссы» проиграли выборы коммунистам. По результатам вчерашних довыборов в Липецкий городской Совет депутатов по двум округам победу одержали кандидаты от КПРФ. Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.
Странно, но Липецк остался за бортом рейтинга городов с красивыми женщинами. Топ-10 городов России составили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. В топ-20 вошли представительницы Воронежа, Ялты и Севастополя.
Александр
Липчанин
Саша
Вв
паша путилин