40 минут назад
Из-за ремонтных работ 10 сентября изменится движение трамваев
- выполнение рейсов маршрута № 5 по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000» будет приостановлено;
- рейсы, предусмотренные трамвайным маршрутом № 1К до ул. Чехова будут выполняться до остановочного пункта «21 микрорайон». При этом рейсы по маршруту № 1 до остановочного пункта «ДП6» будут выполняться согласно расписанию.
Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.
таксист
А Игорь Георгиевич