Общество

40 минут назад

Из-за ремонтных работ 10 сентября изменится движение трамваев

2 266
#трамваи
Из-за ремонтных работ 10 сентября изменится движение трамваев
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в районе дома № 5 по ул. 3 Сентября завтра, 10 сентября, с 10.00 и до окончания ремонтных мероприятий в работу трамвайных маршрутов вносятся следующие изменения:

- выполнение рейсов маршрута № 5 по схеме «А» «ул. Чехова – Стан 2000» будет приостановлено;

- рейсы, предусмотренные трамвайным маршрутом № 1К до ул. Чехова будут выполняться до остановочного пункта «21 микрорайон». При этом рейсы по маршруту № 1 до остановочного пункта «ДП6» будут выполняться согласно расписанию.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка.

2 266
#трамваи

Комментарии (2)

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таксист

22 минуты назад
Ну вот прошло 8 сентября, не обижайтесь.
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А Игорь Георгиевич

30 минут назад
Катается на московских трамваях в Липецке ?!
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