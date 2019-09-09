Знаменитый липецкий долгострой делят через суд

Свое слово скажут чиновники от строительства.

Завтра в Арбитражном суде Липецкой области состоится заседание по иску в адрес СУ-10. Претензия жилищно-строительного кооператива «На Манежной» касается самого знаменитого незавершенного объекта стройкомпании – комплекса «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК. Кооператив дольщиков намерен отсудить у СУ-10 многоэтажку. Они уверены, что «Наполеон» остается в активах СУ-10 незаконно. Помочь рассудить арбитражу сторону позвали чиновников управления строительства и архитектуры Липецкой области. Они выступят в процессе в качестве третьей стороны.



Дом на улице 50 лет НЛМК - самый известный долгострой Липецка. Его начали строить, страшно вспомнить, более 12 лет назад. В процессе возведения дома приняли участие несколько компаний - «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой». В 2015 году против руководителей бизнес-структур были возбуждены уголовные дела по мошенничеству, превышении должностных полномочий, выразившихся в многократной перепродаже одного и того же жилого фонда. Этим летом в Октябрьском районном суде Липецка началось слушание по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева.



Уголовное дело по обвинению директора СУ-10 по ч.4 ст.159 УК РФ возбудили 16 апреля прошлого года на основании материалов проверки заявлений десятков обманутых дольщиков, оплативших в полном размере, но так и не получивших квартир в третьей блок-секции дома на Манеже. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. При этом обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у возглавляемого им юридического лица возможности исполнения принятых обязательств. Дом не достроен, а граждане, полностью оплатившие стоимость жилья, обещанных квартир не получили. В итоге потерпевшими по данному головному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей.