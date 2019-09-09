Общество

сегодня, 15:25

Из липецких дворов вывезено порядка 50 металлических гаражей

4 853
#гаражи
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Из липецких дворов вывезено порядка 50 металлических гаражей

Работу по освобождению придомовых площадей от захламляющих их сооружений по поручению главы Липецка Евгении Уваркиной проводят управления округами. 

Абсолютным лидером по количеству обнаруженных с начала года и добровольно вывезенных гражданами гаражей является Правобережный  округ. В ходе мониторинга сотрудниками управления выявлено более 1,5 тысяч конструкций, расположенных вне кооперативов. На сегодняшний день 25 объектов убраны владельцами.  

Вторым по количеству металлических гаражей, размещенных во дворах, является Октябрьский округ. В рамках рейдов и на основании сигналов от граждан специалисты управления выявили порядка 1,3 тысяч конструкций. На сегодняшний день 12 вывезены собственниками.

В Советском округе добровольно демонтированы 8 незаконно установленных металлических гаражей. 52 объекта переместят в принудительном порядке. 

В Левобережном округе 3 гаража вывезено, еще по трем проводятся соответствующие подготовительные работы. 

Напомним, в настоящий момент в Липецке реализуются сразу несколько программ, позволяющих сделать областной центр комфортнее и современнее. Одна из них -  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Вместе с тем, наличие старых металлических гаражей существенно тормозит работы. В результате, вместо благоустроенной территории, где можно интересно и весело проводить время, люди видят  ржавую конструкцию, обросшую мусором. 

Специалисты управлений округами города Липецка призывают владельцев гаражей, не имеющих действительных документов, подтверждающих право на использование земельного участка, не дожидаясь судебных разбирательств, демонтировать их. В противном случае на гражданина может быть составлен протокол об административном правонарушении, а материалы будут переданы в суд. Если в течение 30 дней гараж не вывезут в добровольном порядке, это сделают городские службы. При этом собственнику придется возместить затраты из личных средств, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

4 853
#гаражи
2

Комментарии (4)

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Как гость
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але гараж

10 минут назад
а говорят в ссср личных авто не было , полгорода кирпичными и железяками заставлено
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Военный городок

11 минут назад
Там вот рассадник гаражей самостроев
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гость

сегодня, 15:46
такими темпами лет через 100 , всё освободится ! 1,3 тысяч конструкций - на сегодняшний день 12 вывезены собственниками !
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Алсу

сегодня, 15:43
Проверьте ГК "Молодежный", там полно незаконных метгаражей
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