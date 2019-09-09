Происшествия

47 минут назад

Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей

3 688
#справка #подделка
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей

Мужчина очень хотел продлить водительские права и пошел на подлог.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрела обвинение в использовании поддельных документов. В преступлении уличили безработного уроженца Липецкой области.

Ельчанин очень хотел продлить свои водительские права. Для этого он подделал медицинскую справку. Он подтер данные в ней и сделал себя годным к управлению транспортом. С этим поддельным документом он отправился переоформлять права в елецкое ГИБДД. Автоинспекторы сразу распознали фальшивку.

Афериста наказали судебным штрафом в 15 000 рублей и по ходатайству следствия прекратили в отношении него уголовное дело.
3 688
#справка #подделка

Комментарии (3)

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дебил Джек

1 минуту назад
Лучше бы он взятку дал гайцу, а не поделывал медицинскую справку -- тогда бы точно прокатило! И штраф бы не пришлось платить.
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данковчанин

15 минут назад
Что, нельзя было пройти медкомиссию?
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28

24 минуты назад
Крупного аферюгу поймали, молодцы.
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