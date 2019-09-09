Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей

Мужчина очень хотел продлить водительские права и пошел на подлог.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрела обвинение в использовании поддельных документов. В преступлении уличили безработного уроженца Липецкой области.



Ельчанин очень хотел продлить свои водительские права. Для этого он подделал медицинскую справку. Он подтер данные в ней и сделал себя годным к управлению транспортом. С этим поддельным документом он отправился переоформлять права в елецкое ГИБДД. Автоинспекторы сразу распознали фальшивку.



Афериста наказали судебным штрафом в 15 000 рублей и по ходатайству следствия прекратили в отношении него уголовное дело.

