Происшествия
47 минут назад
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей
Мужчина очень хотел продлить водительские права и пошел на подлог.
Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрела обвинение в использовании поддельных документов. В преступлении уличили безработного уроженца Липецкой области.
Ельчанин очень хотел продлить свои водительские права. Для этого он подделал медицинскую справку. Он подтер данные в ней и сделал себя годным к управлению транспортом. С этим поддельным документом он отправился переоформлять права в елецкое ГИБДД. Автоинспекторы сразу распознали фальшивку.
Афериста наказали судебным штрафом в 15 000 рублей и по ходатайству следствия прекратили в отношении него уголовное дело.
Ельчанин очень хотел продлить свои водительские права. Для этого он подделал медицинскую справку. Он подтер данные в ней и сделал себя годным к управлению транспортом. С этим поддельным документом он отправился переоформлять права в елецкое ГИБДД. Автоинспекторы сразу распознали фальшивку.
Афериста наказали судебным штрафом в 15 000 рублей и по ходатайству следствия прекратили в отношении него уголовное дело.
дебил Джек
данковчанин
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