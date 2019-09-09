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НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов

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#НЛМК
НЛМК организовал концерт памяти основателя хора новолипецких металлургов

ПАО "НЛМК" организовал для жителей 28-го микрорайона Липецка концертную программу в честь 100-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Андрея Мистюкова.  Она прошла на улице, которая носит имя знаменитого липецкого композитора, и была организована при поддержке социального партнера НЛМК – Благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». 

Андрей Мистюков известен многим жителям региона, как хранитель национального песенного творчества в Липецкой области. В выступлениях гостей праздника перед концертной программой звучали слова признательности за его большой вклад в развитие хоровой культуры на основе русских народных песен.

После торжественной части для жителей микрорайона выступили артисты ансамбля народной песни «Зень», образцового ансамбля народной песни "Зарянка", а также вокальная группа Русского народного хора новолипецких металлургов и сводный творческий коллектив выпускников липецких учебных заведений. В программе памятного мероприятия также были танцы и песни в исполнении учеников школы №18, увлекательные спортивные игры для детей, конкурсы с вручением сладких призов всем участникам. 

Андрей Мистюков (1919-1987) - основатель и многолетний руководитель народного хора новолипецких металлургов. При его содействии было создано 17 хоровых коллективов в городах и районных центрах Липецкой области. Песни, сочиненные им на стихи местных поэтов о Липецком крае, до сих пор входят в репертуар народных хоров. За большой личный вклад в развитие народного песенного творчества награжден золотой медалью ВДНХ. Заслуженный артист РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1991 года в Липецкой области проводится всероссийский фестиваль народного творчества имени Андрея Мистюкова. В 2006 году имя композитора присвоено новой улице в 28-м микрорайоне Липецка.

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#НЛМК

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