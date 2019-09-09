В домах 23 липецких улиц отключат воду

В связи с производством ремонтных работ 10 сентября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



с 10:00 до 20:00 по ул. Винницкая, ул. Рыбалко, ул. Одоевского, ул. Харьковская, ул. Задорожная, ул. Шахтерская, ул. Муравьева, ул. Садовая, ул. Подсобное хозяйство Курорта, пл. Мира, 5; 4а; 1д; пр-кт Мира, 2; 2а; 2б; 4; 4а; 3; 3б; 5; 5а; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 13; 11; 9; 7; 1а; ул. Дзержинского, 13; ул. Аносова, 2; 4; ул. Островского, 2; 4; 4а; ул. Левобережная, 1; 1а; 1б; 3; 5; 7; ЦТП ПАО «Квадра»; ВНСП ул. Левобережная, 5; ул. С. Разина, 1; ул. Беговая; ул. Волжская; ул. Леваневского; ул. Островского.



