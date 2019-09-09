Происшествия

45 минут назад

В домах 23 липецких улиц отключат воду

4 872
#отключение воды
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В домах 23 липецких улиц отключат воду
В связи с производством ремонтных работ 10 сентября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

с 10:00 до 20:00  по ул. Винницкая, ул. Рыбалко, ул. Одоевского, ул. Харьковская, ул. Задорожная, ул. Шахтерская, ул. Муравьева, ул. Садовая, ул. Подсобное хозяйство Курорта, пл. Мира, 5; 4а; 1д; пр-кт Мира, 2; 2а; 2б; 4; 4а; 3; 3б; 5; 5а; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 13; 11; 9; 7; 1а; ул. Дзержинского, 13; ул. Аносова, 2; 4; ул. Островского, 2; 4; 4а; ул. Левобережная, 1; 1а; 1б; 3; 5; 7; ЦТП ПАО «Квадра»; ВНСП ул. Левобережная, 5; ул. С. Разина, 1;  ул. Беговая; ул. Волжская; ул. Леваневского; ул. Островского.

4 872
#отключение воды
1

Комментарии (4)

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Правда

14 минут назад
Так и электричества не будет.
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отключение воды и света

20 минут назад
Правда, нет такой услуги.
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Правда

25 минут назад
Нам вода и свет не нужны.Выбор мы сделали.Ура.
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вот вам и выборы

42 минуты назад
теперь сидите без воды, а мы будем пилить бюджеты, а вы там держитесь!
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