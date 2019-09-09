Погода в Липецке

54 минуты назад

Антициклон сохраняет в Липецкой области летнюю погоду

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Антициклон сохраняет в Липецкой области летнюю погоду

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона -  сохранится теплая погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 11 до 13 градусов тепла, днем она составит от 25 до 27 градусов тепла.

10 сентября стал самым теплым в Липецке в 1944 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 0 градусов.

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