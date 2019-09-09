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сегодня, 12:19
Google ответил на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу России 8 сентября.
Рекламодатели несут ответственность за соблюдение избирательного законодательства, и если Facebook получает сообщения о нарушениях, то принимает меры. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в российском пресс-офисе компании после обвинения Роскомнадзора о том, что соцсеть распространяла политическую рекламу во время выборов в России в воскресенье. Компания Google заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, которая соответствует законам той или иной страны. Так корпорация отреагировала на обвинения во вмешательстве в выборы в России, передает Reuters.
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября, напоминает «Лента». Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что факты нарушений передадут в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Роскомнадзор ранее предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября, напоминает «Лента». Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что факты нарушений передадут в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Роскомнадзор ранее предупредил компании Google и Facebook о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Как заявил в свою очередь первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, многие материалы, которые выводит поисковая система Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя.