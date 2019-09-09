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Детские пособия вырастут

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#пособия #дети #демография
Детские пособия вырастут

В среднем — на 7%.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, пишет «Лента».

С января рассчитывать на пособия могут семьи, где есть ребенок до трех лет, а родители получают менее двух прожиточных минимумов на человека, уточняет РИА Новости. Сейчас ежемесячные выплаты получают семьи, в которых доход не превышает полутора прожиточных минимумов на родителя до достижения ребенком возраста полутора лет.

В министерстве труда считают, что ежемесячные выплаты с 2020 года будут получать около миллиона семей. Сейчас такие пособия получают 379 тысяч семей, указывает ТК «Звезда». По мнению экспертов, эти выплаты окажут значительную поддержку в борьбе с бедностью, но не помогут преодолеть демографический кризис.
184
#пособия #дети #демография

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