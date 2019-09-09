Липчане делали селфи с Есениным и Гоголем

Гости делятся впечатлениями от фестиваля Ш.К.А.F.

Вчера на Городище состоялся культурный фестиваль Ш.К.А.F. Мероприятия, выросшее из библиотечного фестиваля, в этом году праздновало свое пятилетие. В Ш.К.А.F. вчера наведались тысячи липчан, каждый нашел себе развлечению по вкусу — от концерта кавер-групп и обучения DJ до обсуждения новинок детской литературы и создания граффити в честь Сергея Есенина. Одними из самых популярных точек стали фигуры российских писателей и поэтов. На Городище можно было сделать фото с картонными фигурами Толстого, Достоевского, Гоголя, Есенина и других знаменитых авторов.