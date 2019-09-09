Общество

50 минут назад

Липчане делали селфи с Есениным и Гоголем

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#шкаф #фестиваль
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Гости делятся впечатлениями от фестиваля Ш.К.А.F.

Вчера на Городище состоялся культурный фестиваль Ш.К.А.F. Мероприятия, выросшее из библиотечного фестиваля, в этом году праздновало свое пятилетие. В Ш.К.А.F. вчера наведались тысячи липчан, каждый нашел себе развлечению по вкусу — от концерта кавер-групп и обучения DJ до обсуждения новинок детской литературы и создания граффити в честь Сергея Есенина. Одними из самых популярных точек стали фигуры российских писателей и поэтов. На Городище можно было сделать фото с картонными фигурами Толстого, Достоевского, Гоголя, Есенина и других знаменитых авторов.














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#шкаф #фестиваль
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