Больше 600 тысяч рублей заработали мошенники на доверчивости липчан

Три крупных мошенничества совершены в Липецкой области за эти выходные. Преступники использовали как старые схемы обмана, так и совершенно новые приемы.



В Липецке 63-летний пенсионер лишился 61 000 рублей после встречи с аферистами, которые предложили ему антикварные монеты.



- На улице пенсионер познакомился с несколькими мужчинами, предложившими купить старинные монеты, - сообщила GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова. - Мошенники заявили, что им срочно нужны деньги, а ломбарды закрыты на обеденные перерывы.



Позже оказалось, что никакой ценности купленные пенсионером монеты не представляют



85-летняя жительница Лебедяни также познакомилась с мошенником на улице. Тот попросил воды, а когда пенсионерка пустила его в дом рассказал, что работает в службе социальной защиты и может помочь гостеприимной хозяйке в обмене купюр перед предстоящей денежной реформой. Женщина отдала преступнику 85 000 рублей, получив взамен билеты банка приколов. При этом, пожилая женщина знала о подобных способах обмана и часто предупреждала знакомых о мошенниках.



Жертвой самого крупного мошенничества выходных стала 45-летняя жительница Лебедяни.



- Женщине позвонили и предложили работу на дому, - рассказала Ольга Снежкова. - Для того, чтобы перечислять деньги за новую работу, ее попросили сообщить номер банковский карты. А когда она обратилась в свой банк оказалось, что с ее счета в счет погашения чужих кредитов исчезли 382 000 рублей.



Еще одно мошенничество с использованием банковский данных совершено в отношении 45-летнего мужчины. По телефону ему предложили помощь в оформлении кредита по новой программе, после чего с его счета исчезли 100 000 рублей.



Полицейские в очередной раз предупреждают, не доверяйте незнакомцам в случаях, когда речь идет о деньгах. Проявляйте разумную осторожность и проверяйте все поступающие к вам данные.

