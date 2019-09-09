Общество

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Больше 600 тысяч рублей заработали мошенники на доверчивости липчан

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#мошенничество
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Больше 600 тысяч рублей заработали мошенники на доверчивости липчан

Три крупных мошенничества совершены в Липецкой области за эти выходные. Преступники использовали как старые схемы обмана, так и совершенно новые приемы.

В Липецке 63-летний пенсионер лишился 61 000 рублей после встречи с аферистами, которые предложили ему антикварные монеты.

- На улице пенсионер познакомился с несколькими мужчинами, предложившими купить старинные монеты, - сообщила GOROD48 начальник пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова.  - Мошенники заявили, что им срочно нужны деньги, а ломбарды закрыты на обеденные перерывы.

Позже оказалось, что никакой ценности купленные пенсионером монеты не представляют

85-летняя жительница Лебедяни также познакомилась с мошенником на улице. Тот попросил воды, а когда пенсионерка пустила его в дом рассказал, что работает в службе социальной защиты и может помочь гостеприимной хозяйке в обмене купюр перед предстоящей денежной реформой. Женщина отдала преступнику 85 000 рублей, получив взамен билеты банка приколов. При этом, пожилая женщина знала о подобных способах обмана и часто предупреждала знакомых о мошенниках.

Жертвой самого крупного мошенничества выходных стала 45-летняя жительница Лебедяни.

- Женщине позвонили и предложили работу на дому, - рассказала Ольга Снежкова. - Для того, чтобы перечислять деньги за новую работу, ее попросили сообщить номер банковский карты. А когда она обратилась в свой банк оказалось, что с ее счета в счет погашения чужих кредитов исчезли 382 000 рублей. 

Еще одно мошенничество с использованием банковский данных совершено в отношении 45-летнего мужчины. По телефону ему предложили помощь в оформлении кредита по новой программе, после чего с его счета исчезли 100 000 рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают, не доверяйте незнакомцам в случаях, когда речь идет о деньгах. Проявляйте разумную осторожность и проверяйте все поступающие к вам данные.
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#мошенничество
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Комментарии (3)

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Блин

1 минуту назад
Надо срочно зарплату урезать, а то вон какими деньгами сорят на право и на лево. И все ноем что денег не хватает
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Да

28 минут назад
Эта власть отупляет....
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Поколение

53 минуты назад
ПУТИНСКИХ ДЕБИЛОВ !
ответить

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