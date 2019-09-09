19-летняя девушка сбила на машине 6-летнюю девочку

Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу

6 сентября, в Липецке, в 12:30, на улице Зегеля 30-летняя автоледи, управляя автомобилем «Шевроле Круз» допустила столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Лада Приора», 38-ми и 35-лет. Оба были госпитализированы в ГБ СМП №1.



В эти же сутки, в 16:40, в Липецке, на ул. Стаханова, 32-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда» допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на 37-летнего пешехода. Пострадавший доставлялся ГБ СМП №1, госпитализирован.



ДТП с участием мототехники в эти сутки имело место и в Становлянском районе. В 16:25, в селе Становое на ул. Прудовая, 15-летний подросток, по предварительным сведениям, управляя мопедом «MotoLand ALPHA» не учел скорость движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 56-летнего водителя. Пострадавший обращался в ГУЗ «Елецкая детская городская больница».



В эти же сутки, в Ельце, в 8:35, на альтернативном участке автодороги «Дон», 61-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», по предварительным сведениям не предоставил преимущества на нерегулируемом перекрёстке и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ- 219020» под управлением 26-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, были госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1».



7 сентября, в Липецком районе, в 14:00, на автодороге Липецк-Данков 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил столкновение с автомобилем «Мазда Титан», под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло».



В эти же сутки, в Усмани, в 17:50, на перекрестке ул. Комсомольская с ул. Энгельса 39-летний водитель автомобиля «КАМАЗ»», по предварительным сведениям, при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит» под управлением 25-летнего водителя. Пострадавший водитель иномарки был доставлен в ГУЗ «Усманская МРБ».



8 сентября, в Липецке, в 21:48, на ул. Октябрьская, 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Форд Фокус» допустила наезд на 6-летнюю девочку-пешехода. Ребенок доставлялся в ЛОДБ, госпитализирован.

