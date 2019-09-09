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19-летняя девушка сбила на машине 6-летнюю девочку

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#дтп
19-летняя девушка сбила на машине 6-летнюю девочку

Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу

6 сентября, в Липецке, в 12:30, на улице Зегеля 30-летняя автоледи, управляя  автомобилем «Шевроле Круз» допустила столкновение с автомобилем  «Лада Приора» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Лада Приора», 38-ми и 35-лет. Оба были госпитализированы в  ГБ СМП №1.

В эти же сутки, в 16:40, в Липецке, на ул. Стаханова, 32-летний  водитель, управляя мотоциклом «Хонда» допустил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на 37-летнего пешехода. Пострадавший доставлялся ГБ СМП №1, госпитализирован. 

ДТП с участием мототехники в эти сутки имело место и в Становлянском районе. В 16:25,  в селе Становое на ул. Прудовая, 15-летний подросток, по предварительным сведениям, управляя мопедом  «MotoLand ALPHA» не учел скорость движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением 56-летнего водителя. Пострадавший обращался в ГУЗ «Елецкая детская городская больница». 

В эти же сутки, в Ельце, в 8:35, на альтернативном участке  автодороги «Дон», 61-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», по предварительным сведениям не предоставил преимущества на нерегулируемом перекрёстке  и допустил столкновение с  автомобилем «ВАЗ- 219020» под управлением 26-летнего водителя. В ДТП пострадали оба водителя, были госпитализированы в ГУЗ «Елецкая городская больница №1».

7 сентября, в Липецком районе, в 14:00, на автодороге Липецк-Данков 60-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» допустил столкновение с автомобилем «Мазда Титан», под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Поло».  

В эти же сутки, в Усмани,  в 17:50, на перекрестке ул. Комсомольская с ул.  Энгельса 39-летний водитель автомобиля «КАМАЗ»», по предварительным сведениям, при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит» под управлением 25-летнего водителя. Пострадавший водитель иномарки был доставлен в ГУЗ «Усманская МРБ». 

8 сентября, в Липецке, в 21:48, на ул.  Октябрьская, 19-летняя девушка,  управляя автомобилем  «Форд Фокус» допустила наезд на  6-летнюю девочку-пешехода. Ребенок доставлялся  в ЛОДБ, госпитализирован.
12 2517
#дтп

Комментарии (12)

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Липчанину

12 минут назад
Прямо как твоя мама
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48

12 минут назад
что ребенок делал в такое время на улице? ждал, пока родители гов*омузыку послушают? почему одна на проезжей части? темно, ребенка заметить трудно, прежде чем водителя винить, задайтесь вопросом - а обеспечили ли РОДИТЕЛИ безопасность своему ребенку ночью на улице?
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липчанин

23 минуты назад
Ох-хо-хо, правильно, и еще член стараются в рот заглотить, шалупонь позорная, липецкое быдло.
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Ох-хо-хо

27 минут назад
Сидят за рулем такие все важные, одновременно курят, говорят по телефону, строят глазки и чуть-чуть времени и внимания затрачивают на вождение. РЕЗУЛЬТАТ.
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Один

29 минут назад
19-6=13.(
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Эх

35 минут назад
Что же 6 летняя девочка одна , делалала в пол десятого вечера по среди проезжий части?
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Васек

46 минут назад
муля, ЧТО ПРАВДА,ТО ПРАВДА !!!
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Родителей идиотки

46 минут назад
надо судить! Сначала мозги надо было ей дать при рождении, а потом уж машину!
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Задолбали

52 минуты назад
Ну каждый день сбивают ,т к понимают безнаказанность ну нарвутся как нибудь на разьяренного родителя который за свое дитя не пощадит и семью водителя т к уже сил нет это терпеть
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Как быдло

55 минут назад
голосует ,так и ездит на дорогах,безнаказанность испортила людей окончательно !
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